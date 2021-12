Im Schlafwagen fährt Werder Bremen nicht Richtung Aufstieg

Kehrt die gute Laune an die Weser zurück? Ole Werner (links) leitet von nun an das Bremer Training. Für Marco Friedl gibts dabei schon mal was zu Schmunzeln.

imago images/Nordphoto

Bremen. Der ehemalige Fußball-Profi Hans-Jürgen Gundelach analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die 2. Liga und die Spiele des SV Werder Bremen. Der Torhüter kam in 194 Erst- und Zweitligaspielen für Eintracht Frankfurt, den FC Homburg und den SV Werder zum Einsatz. In Bremen, wo er später Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde, beendete er 1997 seine aktive Laufbahn. Er hat sich in Hude selbstständig gemacht und ist Coach in der Jugendabteilung des FC Hude.

Liebe Leser, die Angst geht um. Bei mir und noch ein bis zwei weiteren Weggefährten aus meiner aktiven Zeit, wie sie mir vor ein paar Tagen berichtet haben. Und wenn sie jetzt denken, die Angst vor dem Virus sei gemeint, liegen Sie falsch.