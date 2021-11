In Kiel die Turbulenzen ab- und den Gegner durchschütteln

Trifft mit Holstein Kiel im Samstagabend-Spiel auf seine alten Kollegen aus Bremen: der Ex-Werderaner Fin Bartels.

Imago Images/Oliver Zimmermann

Bremen. Der ehemalige Fußball-Profi Hans-Jürgen Gundelach analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die 2. Liga und die Spiele des SV Werder Bremen. Der Torhüter kam in 194 Erst- und Zweitligaspielen für Eintracht Frankfurt, den FC Homburg und den SV Werder zum Einsatz. In Bremen, wo er später Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde, beendete er 1997 seine aktive Laufbahn. Er hat sich in Hude selbstständig gemacht und ist Coach in der Jugendabteilung des FC Hude.

Liebe Leser,nach dem mehr als glücklichen Punkt gegen Schalke und den Turbulenzen um Markus Anfang gilt es für Werder Bremen, die Geschehnisse aus den Kleidern zu schütteln und endlich mal das abzurufen, was für langfristigen Erfolg in der