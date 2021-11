Werder muss sich mit Fans im Rücken Sieg über Schalke erkämpfen

In der Flutlicht-Atmosphäre des Weserstadions hat der SV Werder schon so manch außergewöhnliches Spiel gezeigt. Unser Autor hofft dadurch auch am Samstag gegen Schalke auf einen Motivationsschub.

imago images/Nordphoto

Bremen. Der ehemalige Fußball-Profi Hans-Jürgen Gundelach analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die 2. Liga und die Spiele des SV Werder Bremen. Der Torhüter kam in 194 Erst- und Zweitligaspielen für Eintracht Frankfurt, den FC Homburg und den SV Werder zum Einsatz. In Bremen, wo er später Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde, beendete er 1997 seine aktive Laufbahn. Er hat sich in Hude selbstständig gemacht und ist Coach in der Jugendabteilung des FC Hude.

Liebe Leser,eines haben Werder Bremen und Schalke 04 noch nicht verstanden: Mit spielerischer Arroganz kommt man in der 2. Bundesliga nicht weit. Und das Duell der beiden Absteiger am Samstagabend ist prädestiniert dafür, über den Kampf ins