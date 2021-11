SV Werder Bremen muss aus Nürnberg drei Punkte mitbringen

Abwehrdirigent und Lautsprecher: Steht Jiri Pavlenka am Freitag in Nürnberg wieder zwischen den Bremer Pfosten? Unser Kolumnist hält das für eine gute Option.

imago images/Comsport

Bremen. Der ehemalige Fußball-Profi Hans-Jürgen Gundelach analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die 2. Liga und die Spiele des SV Werder Bremen. Der Torhüter kam in 194 Erst- und Zweitligaspielen für Eintracht Frankfurt, den FC Homburg und den SV Werder zum Einsatz. In Bremen, wo er später Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde, beendete er 1997 seine aktive Laufbahn. Er hat sich in Hude selbstständig gemacht und ist Coach in der Jugendabteilung des FC Hude.

Liebe Leser,in der aktuellen Verfassung ist klar, dass es für den SV Werder Bremen gegen jeden Gegner schwer wird. Klar ist aber auch, dass ein Erfolg langsam lebenswichtig wäre, will man in Bremen noch ein Wörtchen um den Aufstieg in die 1