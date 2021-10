In Bremen fehlen Lautsprecher und Mentalmonster

Sorgte zuletzt für Wirbel: Bremens Niclas Füllkrug (vorne, im Duell mit Teamkollege Lars Lukas Mai), der sich ein Wortgefecht mit Sportchef Clemens Fritz lieferte und daraufhin kurzzeitig suspendiert wurde.

imago images/Nordphoto

Bremen. Der ehemalige Fußball-Profi Hans-Jürgen Gundelach analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die 2. Liga und die Spiele des SV Werder Bremen. Der Torhüter kam in 194 Erst- und Zweitligaspielen für Eintracht Frankfurt, den FC Homburg und den SV Werder zum Einsatz. In Bremen, wo er später Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde, beendete er 1997 seine aktive Laufbahn. Er hat sich in Hude selbstständig gemacht und ist Coach in der Jugendabteilung des FC Hude.

Liebe Leser,ich muss zugeben, das letzte Spiel der Bremer in Darmstadt konnte ich, so gut es eben ging, nur im Stau verfolgen. Was ich aber nach dem Spiel konstatieren musste: Bei Werder läuft im Moment genauso wenig wie bei mir in dem Mome