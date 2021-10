Bremen muss in Darmstadt die spielerische Arroganz abschütteln

Treffen am Sonntag in Darmstadt auf alte Bekannte: Lars Lukas Mai (links) und Werder-Coach Markus Anfang.

imago images/Nordphoto

Bremen. Der ehemalige Fußball-Profi Hans-Jürgen Gundelach analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die 2. Liga und die Spiele des SV Werder Bremen. Der Torhüter kam in 194 Erst- und Zweitligaspielen für Eintracht Frankfurt, den FC Homburg und den SV Werder zum Einsatz. In Bremen, wo er später Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde, beendete er 1997 seine aktive Laufbahn. Er hat sich in Hude selbstständig gemacht und ist Coach in der Jugendabteilung des FC Hude.

Liebe Leser,ich muss gestehen, eines ist für mich nicht wirklich oder nur schwer zu erklären – es sind die Leistungsschwankungen von Werder Bremen. Zuletzt folgte auf ein 0:3 in Dresden ein 3:0 gegen Heidenheim. Mit gewissen Gegnern ha