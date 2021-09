Werder wird sich in Dresden den Derby-Frust von der Seele spielen

Der SV Werder um Marvin Duksch wird an diesem Sonntag bei Dynamo Dresden Wiedergutmachung für die Niederlage gegen den Hamburger SV betreiben. Davon ist Ex-Profi Hans-Jürgen Gundelach, Kolumnist dieser Zeitung, überzeugt.

Bremen. Der ehemalige Fußball-Profi Hans-Jürgen Gundelach analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die 2. Liga und die Spiele des SV Werder Bremen. Der Torhüter kam in 194 Erst- und Zweitligaspielen für Eintracht Frankfurt, den FC Homburg und den SV Werder zum Einsatz. In Bremen, wo er später Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde, beendete er 1997 seine aktive Laufbahn. Er hat sich in Hude selbstständig gemacht und ist Coach in der Jugendabteilung des FC Hude.

Liebe Leser,es ist zwar schon einige Tage her, trotzdem: Das Derby gegen den Hamburger SV war eine harte Nummer, das hätte ich so nicht erwartet. Am vergangenen Samstag haben der SV Werder und seine Fans mal wieder erlebt, wie das im Fußbal