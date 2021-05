SV Werder Bremen muss es über den Kampf reißen

Ist für unseren Kolumnisten Hans-Jürgen Gundelach ein Hoffnungsträger im Kampf gegen den Abstieg: Werder-Stürmer Davie Selke.

dpa/Carmen Jaspersen

Bremen. Der ehemalige Fußball-Profi Hans-Jürgen Gundelach analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die Bundesliga und die Spiele des SV Werder Bremen. Der Torhüter kam in 194 Erst- und Zweitligaspielen für Eintracht Frankfurt, den FC Homburg und den SV Werder zum Einsatz. In Bremen, wo er später Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde, beendete er 1997 seine aktive Laufbahn. Er hat sich in Hude selbstständig gemacht und ist Coach in der Jugendabteilung des FC Hude.

Am Donnerstagabend hat sich die Situation für den SV Werder noch einmal dramatisch verschlechtert. Das, was lange Zeit nicht möglich schien, ist doch eingetreten. Es könnte sein, dass es in dieser Saison nicht reicht – den Bremer Bundesliga