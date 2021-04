Der SV Werder steht vor einer weiteren großen Herausforderung

Hofft gegen Mainz auf eine Rückkehr in den Bremer Kader: Stürmer Niclas Füllkrug.

imago images\Maik Hölter

Bremen. Der ehemalige Fußball-Profi Hans-Jürgen Gundelach analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die Bundesliga und die Spiele des SV Werder Bremen. Der Torhüter kam in 194 Erst- und Zweitligaspielen für Eintracht Frankfurt, den FC Homburg und den SV Werder zum Einsatz. In Bremen, wo er später Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde, beendete er 1997 seine aktive Laufbahn. Er hat sich in Hude selbstständig gemacht und ist Coach in der Jugendabteilung des FC Hude.

Liebe Leser,am zurückliegenden Wochenende in Dortmund war recht schnell klar: Das wird nichts mit einem Sieg für den SV Werder. Der 1:0-Führungstreffer durch Milot Rashica war zwar toll herausgespielt, aber im Endeffekt hat der BVB das Spie