SV Werder Bremen hat sein Schicksal selbst in der Hand

Müssen an diesem Sonntag die nächste schwere Aufgabe lösen: die Bundesliga-Profis des SV Werder um Davie Selke (am Ball). Sie treten bei Borussia Dortmund an.

dpa/Carmen Jaspersen

Bremen. Der ehemalige Fußball-Profi Hans-Jürgen Gundelach analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die Bundesliga und die Spiele des SV Werder Bremen. Der Torhüter kam in 194 Erst- und Zweitligaspielen für Eintracht Frankfurt, den FC Homburg und den SV Werder zum Einsatz. In Bremen, wo er später Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde, beendete er 1997 seine aktive Laufbahn. Er hat sich in Hude selbstständig gemacht und ist Coach in der Jugendabteilung des FC Hude.

Liebe Leser, der Befreiungsschlag im Abstiegskampf ist dem SV Werder gegen RB Leipzig leider nicht gelungen. Die Mannschaft von RB-Coach Julian Nagelsmann hat die Lücken, die die eigentlich erfreulich mutige Aufstellung der Bremer