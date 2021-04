Werder-Trainer Florian Kohfeldt sollte in Heimspielen auf Offensive setzen

Kolumnist Hans-Jürgen Gundelach hofft, dass Werder-Trainer Florian Kohfeldt den jungen Spielerin in seinem Kader wie Nick Woltemade (links) in dieser Saison 2020/21 noch viel Einsatzzeit geben kann.

dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bremen. Der ehemalige Fußball-Profi Hans-Jürgen Gundelach analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die Bundesliga und die Spiele des SV Werder Bremen. Der Torhüter kam in 194 Erst- und Zweitligaspielen für Eintracht Frankfurt, den FC Homburg und den SV Werder zum Einsatz. In Bremen, wo er später Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde, beendete er 1997 seine aktive Laufbahn. Er hat sich in Hude selbstständig gemacht und ist Coach in der Jugendabteilung des FC Hude.

Liebe Leser, nach der Länderspielpause startet der SV Werder an diesem Sonntag mit der Partie beim starken Aufsteiger VfB Stuttgart in den Schlussspurt der Saison 2020/21. Die Ausgangsposition der Bremer sieht auf den ersten Blick ziemlich