Jiri Pavlenka hat großen Anteil am Erfolg des SV Werder Bremen

Die Werder-Profis um Jirí Pavlenka (links), Ömer Toprak (Dritter von links) und Romano Schmid (rechts) empfangen an diesem Samstag den FC Bayern. Am vergangenen Mittwoch haben sie mit einem 2:0 bei Arminia Bielefeld um Ritsu Doan einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib.

dpa/Friso Gentsch

Bremen. Der ehemalige Fußball-Profi Hans-Jürgen Gundelach analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die Bundesliga und die Spiele des SV Werder Bremen. Der Torhüter kam in 194 Erst- und Zweitligaspielen für Eintracht Frankfurt, den FC Homburg und den SV Werder zum Einsatz. In Bremen, wo er später Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde, beendete er 1997 seine aktive Laufbahn. Er hat sich in Hude selbstständig gemacht und ist Coach in der Jugendabteilung des FC Hude.

Liebe Leser, am späten Mittwochabend habe ich, auch mit Blick auf die Partie gegen den FC Bayern an diesem Samstag, tief durchgeatmet. Nach dem 2:0 bei Arminia Bielefeld können sie beim SV Werder erst einmal entspannt auf die Tabelle schaue