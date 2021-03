Mehr Selbstbewusstsein würde den SV Werder Bremen guttun

Tritt mit dem SV Werder an diesem Sonntag beim 1. FC Köln an: Jiri Pavlenka. Hans-Jürgen Gundelach, Kolumnist dieser Zeitung, erwartet ein spannendes Spiel.

dpa/Carmen Jaspersen

Bremen. Der ehemalige Fußball-Profi Hans-Jürgen Gundelach analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die Bundesliga und die Spiele des SV Werder Bremen. Der Torhüter kam in 194 Erst- und Zweitligaspielen für Eintracht Frankfurt, den FC Homburg und den SV Werder zum Einsatz. In Bremen, wo er später Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde, beendete er 1997 seine aktive Laufbahn. Er hat sich in Hude selbstständig gemacht und ist Coach in der Jugendabteilung des FC Hude.

Liebe Leser,das war doch eine schöne Überraschung, die uns der SV Werder am zurückliegenden Freitag beschert hat: 2:1 über die zuvor so starke Eintracht Frankfurt. Fast unglaublich. Nach der ersten Viertelstunde war ich davon überzeugt, das