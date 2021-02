Der SV Werder Bremen muss Eintracht Frankfurt überraschen

Wollen an diesem Freitag wieder jubeln: (von links) Theodor Gebre Selassie, Yuya Osako und Milot Rashica.

dpa/Carmen Jaspersen

Bremen. Der ehemalige Fußball-Profi Hans-Jürgen Gundelach analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die Bundesliga und die Spiele des SV Werder Bremen. Der Torhüter kam in 194 Erst- und Zweitligaspielen für Eintracht Frankfurt, den FC Homburg und den SV Werder zum Einsatz. In Bremen, wo er später Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde, beendete er 1997 seine aktive Laufbahn. Er hat sich in Hude selbstständig gemacht und ist Coach in der Jugendabteilung des FC Hude.

Liebe Leser,an diesem Freitag kommt die Bundesliga-Mannschaft des Vereins ins Weserstadion, bei dem ich ausgebildet wurde und den Sprung zum Profi geschafft habe: Eintracht Frankfurt. Zudem bin ich gebürtiger Hesse. Das wäre Grund genug, au