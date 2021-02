SV Werder Bremen darf sich von Debatten um den Trainer nicht ablenken lassen

Die Frage, ob Florian Kohfeldt seinen Vertrag beim SV Werder erfüllt oder Trainer bei Borussia Mönchengladbach wird, bestimmte zuletzt viele Diskussionen rund um die Bremer Bundesliga-Fußballer.

dpa/Jan Woitas

Bremen. Der ehemalige Fußball-Profi Hans-Jürgen Gundelach analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die Bundesliga und die Spiele des SV Werder Bremen. Der Torhüter kam in 194 Erst- und Zweitligaspielen für Eintracht Frankfurt, den FC Homburg und den SV Werder zum Einsatz. In Bremen, wo er später Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde, beendete er 1997 seine aktive Laufbahn. Er hat sich in Hude selbstständig gemacht und ist Coach in der Jugendabteilung des FC Hude.

Liebe Leser,ein am Montag in Nordrhein-Westfalen verkündeter Trainerwechsel beschäftigt Fans und Medien an der Weser immer noch. Marco Rose verlässt Borussia Mönchengladbach und wird von 2021/22 an für Borussia Dortmund tätig sein. Eine Aus