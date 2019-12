Frank Baumann, Werders Geschäftsführer Sport, fordert in Köln eine deutliche Reaktion der Mannschaft. Foto: Carmen Jaspersen/Archivbild

Bremen. Bremens Sportchef Frank Baumann hat vor dem Keller-Duell beim 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eine deutliche Reaktion der Werder-Profis gefordert. Der Manager des kriselnden Tabellen-16. will nach dem 0:5-Heimdebakel gegen den FSV Mainz 05 alles sehen, was die Mannschaft „am Dienstag hat vermissen lassen“, sagte er am Donnerstag. „Leidenschaft, sich wehren, Geilheit auf Erfolg und das eigene Tor verteidigen“, forderte der frühere Nationalspieler für das Spiel beim Tabellennachbarn der Fußball-Bundesliga.