Delmenhorst. An diesem Samstag, 2. November, empfängt der SV Werder den SC Freiburg im Weserstadion. Das dk verlost unter seinen Abonnenten 2x2 Sitzplatzkarten.

Nach vier Unentschieden in Serie möchte der SV Werder am kommenden Samstag drei Punkte holen. Die Aufgabe ist allerdings schwer, denn die Bremer Bundesliga-Fußballer treffen im Weserstadion ab 15.30 Uhr auf den sehr stark in die Saison gestarteten SC Freiburg.

Das dk verlost unter seinen Abonnenten 2x2 Eintrittskarten für den Vergleich mit dem Tabellendritten. Um an der Verlosung teilzunehmen, schreiben Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Werder-Karten“ an die Adresse aktionen@dk-online.de. Bitte geben Sie Ihre vollständige Anschrift an. Einsendeschluss ist am Freitag, 1. November, 9 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.