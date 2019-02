Bremen. Werder Bremen wird im Spiel gegen den FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr) nach dem Tod des früheren Spielers und Managers Rudi Assauer nun doch mit einem Trauerflor auflaufen.

Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Samstagabend mit. Sportchef Frank Baumann sagte noch am Freitag, dass es „vor und während des Spiels nichts geben werde". Dies hatte bei vielen Werder-Fans für Kritik gesorgt. Am Samstagabend folgte dann die Kehrtwende der Bremer Geschäftsführung.

Assauer war von 1970 bis 1981 zunächst als Spieler, dann als Manager und Interimstrainer für Werder Bremen aktiv. Der langjährige Manager vom Liga-Konkurrenten FC Schalke 04 war am Mittwoch im Alter von 74 Jahren in Herten gestorben.