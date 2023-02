Moritz Wagner Foto: Derick Hingle/AP/dpa up-down up-down Basketball NBA: Wagner-Brüder feiern Magic-Sieg gegen Pelicans Von dpa | 28.02.2023, 06:44 Uhr

Es ist ein guter Basketball-Abend für die deutschen Spieler in der NBA. Orlando gewinnt mit den Wagner-Brüdern, Isaiah Hartenstein kann in New York feiern.