Franz Wagner Foto: Kevin Kolczynski/FR170029 AP/AP NBA Wagner-Brüder fahren mit Magic dritten Heimsieg in Serie ein Von dpa | 24.03.2023, 07:23 Uhr

Die Orlando Magic um das deutsche Basketball-Bruderpaar Franz und Moritz Wagner haben in der NBA das dritte Heimspiel nacheinander gewonnen. Die Magic setzten sich in der nordamerikanischen Basketball-Liga mit 111:106 (53:45) gegen die New York Knicks durch.