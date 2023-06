Adam Silver Foto: Jeff Chiu/AP/dpa up-down up-down Basketball Vorbild Europas Fußball: Silver wirbt für NBA-Pokalformat Von dpa | 05.06.2023, 11:44 Uhr

Die nordamerikanische Basketball-Liga NBA will sich für die Zukunft ein Beispiel am internationalen Fußball nehmen. Dies erklärte Ligachef Adam Silver am Rande der Finalserie in Denver.