Derek Carr Foto: David Becker/AP/dpa NFL Vertrag unterschrieben: Carr zu New Orleans offiziell Von dpa | 11.03.2023, 21:37 Uhr

Quarterback Derek Carr hat einen Vertrag bei den New Orleans Saints unterschrieben. Das teilte das NFL-Team mit. Der Wechsel des 31-Jährigen war seit Tagen bereits beschlossene Sache, in New Orleans soll er in vier Jahren bis zu 150 Millionen US-Dollar verdienen.