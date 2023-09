Titelverteidiger Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes hat zum Auftakt in die NFL-Saison überraschend zu Hause gegen die Detroit Lions verloren. Beim 21:20 für die Gäste erzielte Amon-Ra St. Brown den ersten Touchdown der Saison und sorgte für die Führung.



Der 23-Jährige kommt damit auf inzwischen zwölf NFL-Touchdowns in seiner Karriere und baute den deutschen Rekord aus. Mit sechs gefangenen Pässen hatte er zudem den Höchstwert der Football-Partie und verbuchte insgesamt 71 Yards.



Lions-Quarterback: „Haben das ganze Spiel hart gespielt“

Die Chiefs drehten die Partie vor der Pause und gingen mit einem 14:7 in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel brachte die Offensive des Super-Bowl-Champions, die auf den verletzten Travis Kelce verzichten musste, allerdings nur noch zwei Field Goals zustande. Die Lions dagegen fingen einen Pass von Mahomes ab, erzielten aus der Situation einen Touchdown und gingen gut sieben Minuten vor dem Ende der Partie zum zweiten Mal in Führung - die verteidigte das hoch gehandelte Team aus Detroit bis zum Ende.



„Wir haben das ganze Spiel hart gespielt. Wir haben nicht unser Bestes gespielt, aber wir sind dafür gemacht“, sagte Lions-Quarterback Jared Goff. „Er ist ein großartiger Spieler und kann das immer wieder machen, aber unsere Abwehr hat einen ganz starken Job gemacht“, sagte er über die Defensiv-Leistung, die einen späten Touchdown-Drive von Mahomes verhinderte.



Lions notorisch schwaches Team

Mit acht Siegen in den letzten zehn Partien der vergangenen Saison hatten die Lions für große Euphorie gesorgt und sich damit so interessant gemacht, dass die NFL das jahrzehntelang notorisch schwache Team bei der prestigeträchtigen Saisoneröffnung dabeihaben wollte.



Wie ernst die Lions es meinten, nicht nur zum Händeschütteln nach Kansas City gereist zu sein, zeigte sich im ersten Viertel beim Stand von 0:0: Statt beim vierten Versuch tief in der eigenen Hälfte wie üblich den Ball weit in Richtung der Chiefs zu kicken, taten die Lions nur so, überraschten den Gastgeber und hielt den Angriff am Leben. Das Ergebnis wenige Minuten später: St. Browns Touchdown.