Basketball Theis: „Kiffen nach dem Spiel finde ich grundsätzlich okay“ Von dpa | 16.08.2023, 04:42 Uhr | Update vor 14 Min. Daniel Theis Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down

Bei der anstehenden Basketball-WM steht Cannabis auf der Dopingliste. In der NBA wird in der kommenden Saison dagegen nicht mehr darauf getestet. Nationalspieler Daniel Theis findet das in Ordnung.