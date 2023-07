Aaron Rodgers Foto: Seth Wenig/AP/dpa up-down up-down NHL Star-Quarterback Rodgers verzichtet auf 35 Millionen Dollar Von dpa | 27.07.2023, 07:38 Uhr | Update vor 1 Std.

Star-Quarterback Aaron Rodgers hat bei den New York Jets einen neuen Vertrag in der National Football League unterschrieben und verzichtet damit in den kommenden zwei Jahren auf bis zu 35 Millionen Dollar. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend.