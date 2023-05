Sohn von LeBron James Foto: Gregory Payan/AP/dpa up-down up-down Basketball Sohn von LeBron James spielt für College Basketball Von dpa | 07.05.2023, 03:11 Uhr

LeBron James will mit seinem ältesten Sohn zusammen in einem NBA-Team spielen. Zunächst aber geht Bronny an ein College - und hat nun bekannt gegeben, an welches.