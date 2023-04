Dennis Schröder Foto: Maximilian Haupt/dpa up-down up-down Basketball Schröder: Einsatz im letzten NBA-Hauptrundenspiel noch offen Von dpa | 08.04.2023, 08:22 Uhr

Nationalspieler Dennis Schröder pausiert möglicherweise auch im letzten Hauptrundenspiel der Los Angeles Lakers. Der Kapitän der deutschen Basketball-Auswahl war beim 121:107 der Lakers in der NBA gegen die Phoenix Suns wegen Problemen am Nacken nicht zum Einsatz gekommen. Schröder berichtete von Verspannungen nach dem Aufstehen am Morgen.