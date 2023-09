Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally geht mit Vorfreude in das erste Playoff-Spiel der WNBA-Saison. Vor der Partie ihrer Dallas Wings gegen die Atlanta Dream in der Nacht zu Freitag (3.30 Uhr MESZ) berichtete Sabally von mehr Gelassenheit im Vergleich zu den vergangenen Jahren.



„Wir wissen jetzt wie das läuft“, sagte die 25-Jährige aus Berlin in Dallas. Um die erste Playoff-Runde in der Frauen-Profi-Liga zu überstehen, brauchen die Wings zwei Siege in der Best-of-Three-Serie gegen Atlanta. In der Hauptrunde belegte Dallas Rang vier, Atlanta wurde Fünfter. Sabally spielt ihre dritte Saison in der WNBA.