RTL-Team Foto: Jürgen Kessler/dpa up-down up-down American Football RTL holt Buschmann und Esume für Football-Übertragungen Von dpa | 26.05.2023, 14:58 Uhr

American Football hat in Deutschland Millionen von Fans. RTL will mit einem umfangreichen Angebot und prominenten Experten den Sport hierzulande in eine neue Dimension führen.