Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks Foto: Nam Y. Huh/AP NHL Reichel trifft bei Blackhawks-Niederlage Von dpa | 27.03.2023, 07:25 Uhr

Der deutsche Nationalspieler Lukas Reichel hat mit den Chicago Blackhawks zwar die fünfte Niederlage nacheinander kassiert, aber erstmals in seiner Karriere in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL in zwei aufeinanderfolgenden Spielen getroffen.