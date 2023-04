New York Rangers - Buffalo Sabres Foto: John Minchillo/AP up-down up-down Eishockey Peterka trifft und hält NHL-Playoff-Hoffnungen am Leben Von dpa | 11.04.2023, 05:52 Uhr

Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat in der NHL sein zwölftes Saisontor erzielt und den Buffalo Sabres einen wichtigen Sieg ermöglicht. Das Team gewann am Montagabend nach Penalty-Schießen 3:2 bei den bereits für die Playoffs qualifizierten New York Rangers.