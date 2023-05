Florida Panthers Foto: Lynne Sladky/AP up-down up-down Eishockey Panthers nach drittem Sieg vor Einzug in NHL-Finalserie Von dpa | 23.05.2023, 08:27 Uhr

Den Florida Panthers fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug in die Endspielserie der NHL-Playoffs. Gegen die Carolina Hurricanes setzten sich das Eishockeyteam mit 1:0 durch und gingen in den Finals der Eastern Conference 3:0 in Führung.