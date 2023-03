Philadelphia Flyers - Detroit Red Wings Foto: Matt Slocum/AP/dpa up-down up-down US-Eishockey Niederlagen-Serie der Red Wings in NHL geht weiter Von dpa | 06.03.2023, 04:51 Uhr

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings zum sechsten Mal in Serie ein NHL-Spiel verloren. Gegen die schlechter platzierten Philadelphia Flyers kassierte das Team am Sonntag (Ortszeit) ein 1:3. Damit hat Detroit immer weniger Chancen auf eine Teilnahme an den Playoffs. Am einzigen Treffer seines Teams war Seider nicht beteiligt.