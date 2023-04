Bryce Young Foto: Jeff Roberson/AP/dpa up-down up-down American Football NFL-Draft: Quarterback Young als Nummer eins zu den Panthers Von dpa | 28.04.2023, 05:41 Uhr

Quarterback Bryce Young ist bei der NFL-Talentebörse wie erwartet an erster Stelle ausgewählt worden und spielt zukünftig für die Carolina Panthers. Der Spielmacher war im College für Alabama aktiv und durfte am Donnerstagabend (Ortszeit) als erster der talentierten Nachwuchs-Footballer über die Bühne in Kansas City laufen und NFL-Boss Roger Goodell umarmen.