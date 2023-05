Austin Reaves Foto: Ashley Landis/AP up-down up-down Los Angeles Lakers NBA-Profi Reaves bekräftigt Interesse an deutscher Auswahl Von dpa | 24.05.2023, 03:36 Uhr

NBA-Profi Austin Reaves hat nach dem Playoff-Aus der Los Angeles Lakers sein Interesse an einer Zukunft in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bekräftigt. „Wir hatten schon seit Längerem keine Gespräche, es ist ein paar Monate her, dass ich mit jemandem gesprochen habe. Der Plan war, diesen Sommer nichts zu machen. Aber irgendwann würde ich das gerne erleben“, sagte der Aufbauspieler des Rekordmeisters der Deutschen Presse-Agentur am Tag nach dem Saison-Ende für die Lakers.