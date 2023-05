Ja Morant Foto: Brandon Dill/AP/dpa up-down up-down Basketball NBA-Profi Morant nach neuem Video erneut suspendiert Von dpa | 14.05.2023, 23:17 Uhr

NBA-Profi Ja Morant hat sich ein weiteres Mal in Schwierigkeiten gebracht und ist von den Memphis Grizzlies erneut suspendiert worden. Zum bereits zweiten Mal in weniger als drei Monaten war der 23 Jahre alte Basketballer in einem Stream mit einem Gegenstand zu sehen, der wie eine Waffe aussah.