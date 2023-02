Brittney Griner Foto: Ross D. Franklin/AP/dpa up-down up-down Nach Haft in Russland Medien: US-Basketballerin Griner wird 2023 wieder spielen Von dpa | 19.02.2023, 08:18 Uhr

Die US-amerikanische Basketballspielerin Brittney Griner wird nach zehnmonatiger Haft in Russland laut US-Medienberichten in der kommenden Saison wieder für die Phoenix Mercury in der Frauen-Basketballliga WNBA auflaufen.