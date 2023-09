Gegen die Seattle Seahawks gab es ein 31:37 und nach dem Auftaktsieg gegen die Kansas City Chiefs die erste Niederlage der Saison. Passempfänger St. Brown, der auf den Bestwert von 102 Yards kam, aber ohne Touchdown blieb, ging damit wie die anderen deutschen NFL-Profis am zweiten Spieltag als Verlierer vom Feld.



Sein Bruder Equanimeous St. Brown verlor mit den Chicago Bears 17:27 gegen die Tampa Bay Buccaneers, die auch das zweite Spiel nach der Tom-Brady-Ära gewannen. St. Brown spielte in der Partie erneut keine Rolle in der Offensive. Der Stuttgarter Jakob Johnson unterlag mit den Las Vegas Raiders 10:38 bei den Buffalo Bills. Beide Teams stehen damit bei einem Sieg und einer Niederlage in dieser Saison.



Die Chiefs verbuchten nach der Auftaktniederlage gegen die Lions den ersten Saisonsieg. Der Super-Bowl-Sieger um Quarterback-Star Patrick Mahomes holte ein 17:9 bei den Jacksonville Jaguars. Travis Kelce, der im ersten Spiel noch verletzt gefehlt hatte, war wieder dabei und erzielte einen Touchdown für die Chiefs. Weiter nicht in Form sind dagegen die Cincinnati Bengals um Quarterback Joe Burrow. Gegen die Baltimore Ravens gab es ein 24:27 und die zweite Pleite im zweiten Saisonspiel.