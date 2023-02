LeBron James Foto: Lm Otero/AP/dpa up-down up-down NBA Lakers feiern Comeback-Sieg gegen Mavericks Von dpa | 27.02.2023, 03:49 Uhr

Nach einem 27-Punkte-Rückstand haben die Los Angeles Lakers in der NBA einen Sieg gegen die Dallas Mavericks gefeiert. Das Team von Basketballstar LeBron James gewann am Sonntag (Ortszeit) in Dallas mit 111:108. Bester Werfer bei den Lakers war Anthony Davis mit 30 Zählern, bei den Mavericks verbuchte Luka Doncic 26 Punkte. Der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder hatte mit 16 Punkten und acht Vorlagen ebenfalls seinen Anteil am Erfolg.