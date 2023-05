New York Knicks - Miami Heat Foto: Frank Franklin Ii/AP/dpa up-down up-down NBA Knicks gewinnen Spiel fünf gegen Heat in NBA-Playoffs Von dpa | 11.05.2023, 04:54 Uhr

Die New York Knicks haben in der Playoff-Serie gegen die Miami Heat ein Ausscheiden verhindert und Spiel fünf 112:103 gewonnen. Das Team um den Deutschen Isaiah Hartenstein zog in der zweiten Halbzeit auf bis zu 19 Punkte Vorsprung davon, musste in den Schlussminuten aber dennoch um den Erfolg im heimischen Madison Square Garden zittern.