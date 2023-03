Memphis Grizzlies - Orlando Magic Foto: Brandon Dill/AP/dpa up-down up-down NBA Herber Dämpfer für Playoff-Hoffnungen der Wagner-Brüder Von dpa | 29.03.2023, 07:48 Uhr

Nach drei Heimsiegen in Serie haben die beiden Basketball-Nationalspieler Franz und Moritz Wagner in der nordamerikanischen Profiliga NBA wieder eine Niederlage kassiert und müssen sich wohl endgültig von der Teilnahme an den Playoffs verabschieden.