Miami Heat - New York Knicks NBA Heat holen dritten Sieg in NBA-Playoffs gegen Knicks Von dpa | 09.05.2023, 04:59 Uhr

Den Miami Heat fehlt in den NBA-Playoffs nur noch ein weiterer Sieg zum Einzug ins Finale der Eastern Conference. Gegen die New York Knicks um den deutschen Basketball-Profi Isaiah Hartenstein holten die Heat ein 109:101 und führen in der Best-of-Seven-Serie nach Siegen 3:1. Bereits in der Nacht zu Donnerstag kann Miami die Serie in New York mit einem weiteren Sieg beenden.