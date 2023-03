Zdeno Chara Foto: Michael Dwyer/AP/dpa up-down up-down Eishockey-Legende Früherer NHL-Star Chara läuft Boston-Marathon Von dpa | 22.03.2023, 20:08 Uhr

Der frühere NHL-Topstar Zdeno Chara will am 17. April am Boston-Marathon teilnehmen. Das kündigte der frühere Kapitän der Boston Bruins an. Für den 46 Jahre alten Slowaken ist es der erste Marathon.