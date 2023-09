American Football Ex-NFL-Profi Mike Williams stirbt nach Bauunfall Von dpa | 13.09.2023, 12:23 Uhr | Update vor 1 Std. Mike Williams Foto: Brian Blanco/AP/dpa up-down up-down

Der frühere NFL-Profi Mike Williams ist tot. Der ehemalige Wide Receiver der Tampa Bay Buccaneers und der Buffalo Bills starb nach Angaben seines Agenten Hadley Engelhard am Dienstag (Ortszeit) in einem Krankenhaus in Tampa, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete.