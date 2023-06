Dennis Schröder Foto: Maximilian Haupt/dpa up-down up-down Basketball Erstmals nach zehn Jahren NBA: Schröder fliegt in den Urlaub Von dpa | 05.06.2023, 06:20 Uhr

Nach zehn Jahren in der NBA macht Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder zum ersten Mal mit seiner Familie Urlaub an einem anderen Ort als zu Hause in Braunschweig.