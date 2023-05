Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers Foto: John Locher/AP/dpa up-down up-down NHL Edmonton gleicht aus – Draisaitl trifft doppelt Von dpa | 07.05.2023, 07:48 Uhr

Leon Draisaitl ist in der NHL weiter in Topform. Auch dank des deutschen Eishockey-Stars bleiben die Edmonton Oilers in den Playoffs im Rennen.