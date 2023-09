NFL Eagles gewinnen an Höhe: Zweiter Sieg im zweiten NFL-Spiel Von dpa | 15.09.2023, 05:53 Uhr | Update vor 1 Std. Philadelphia Eagles - Minnesota Vikings Foto: Derik Hamilton/AP/dpa up-down up-down

In der vergangenen Saison schafften es die Philadelphia Eagles beeindruckend souverän bis in den Super Bowl. In dieser Spielzeit klappt zwar noch nicht alles, aber die Richtung stimmt.