Toronto Maple Leafs - Edmonton Oilers Foto: Cole Burston/The Canadian Press/AP/dpa up-down up-down NHL Draisaitl-Tor zu wenig: Oilers verlieren in Toronto Von dpa | 12.03.2023, 07:58 Uhr

Leon Draisaitl schießt zwar sein 42. Saisontor für die Edmonton Oilers in der NHL, am Ende steht aber eine Niederlage in Toronto. Im Rennen um die Playoff-Plätze bleibt es eng.