Eishockey NHL: Dallas erzwingt sechstes Spiel gegen Vegas Von dpa | 28.05.2023, 06:54 Uhr

Die Dallas Stars können in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter auf den Einzug in die Finalserie um den Stanley Cup hoffen. Im fünften Spiel um die Krone in der Western Conference gelang den Texanern ein 4:2-Sieg bei den Vegas Golden Knights.