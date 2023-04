NBA Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down NBA Clippers mit guter Ausgangsposition vor finalem Spieltag Von dpa | 09.04.2023, 07:40 Uhr

In der NBA steht am Sonntag für sämtliche Teams das letzte Spiel der regulären Saison an. In der Western Conference geht es unter anderem noch um zwei direkte Playoff-Plätze.